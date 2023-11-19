Наседкина (Павлова) Феодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкина (Павлова) Феодора Ивановна

Наседкина (Павлова) Феодора Ивановна

Место рождения

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
07.02.1918

Муж: Наседкин Карп Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.02.1918

Сын: Наседкин Иван Карпович

Отец ребёнка: Наседкин Карп Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.05.1921

Дочь: (Наседкина) Елена

Отец ребёнка: Наседкин Карп Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.12.1922

Сын: Наседкин Николай Карпович

Отец ребёнка: Наседкин Карп Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.