Наседкина (Павлова) Феодора Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1918
Рождение ребёнка
23.02.1918
Отец ребёнка: Наседкин Карп Николаевич
Рождение ребёнка
06.05.1921
Дочь: (Наседкина) Елена
Отец ребёнка: Наседкин Карп Николаевич
Рождение ребёнка
03.12.1922
Сын: Наседкин Николай Карпович
Отец ребёнка: Наседкин Карп Николаевич
Смерть
Неизвестно