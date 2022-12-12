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Старцев Федор Архипович

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Место рождения

Аниковская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старцев Архип

Мать: не указана

Аниковская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Старцев Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Аниковская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Аниковская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Малафей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Аниковская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вострякова - Старцева Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Аниковская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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