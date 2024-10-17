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Василий Стефанов

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.04.1880

Дата смерти

25.06.1880

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1880

Отец: Стефан Прохоров

Мать: Марина Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
03.04.1880
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Сергей Прохоров и крестьянская девица Евдакия Стефанова
Смерть
25.06.1880
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от поноса | от поноса
Похороны
27.06.1880

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