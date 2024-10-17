Василий Стефанов
Место рождения
Дата рождения01.04.1880
Дата смерти25.06.1880
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1880
Отец: Стефан Прохоров
Мать: Марина Иванова
Крещение
03.04.1880
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Сергей Прохоров и крестьянская девица Евдакия Стефанова
Смерть
25.06.1880
Причина смерти: от поноса | от поноса
Похороны
27.06.1880