Жамалетдинов Хамзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамалетдинов Хамзя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жамалетдинов (Зинатуллина) Гафиря

Рождение ребёнка
05.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жамалетдинов (Зинатуллина) Гафиря

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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