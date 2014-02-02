Занозина (Егошина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занозина (Егошина) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.88

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.14

Дочь: Занозина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Занозин Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
17.10.18

Дочь: Занозина Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Занозин Дмитрий Сергеевич

Рождение
09.04.88

Отец: не указан

Мать: Карелина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занозин Дмитрий Сергеевич

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