Занозина (Егошина) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.88
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.14
Дочь: Занозина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Занозин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
17.10.18
Дочь: Занозина Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Занозин Дмитрий Сергеевич
Рождение
09.04.88
Отец: не указан
Мать: Карелина Елена
Бракосочетание
Неизвестно