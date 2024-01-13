Давидовская (Давидовская) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Иван
Рождение ребёнка
16.12.1881
Дочь: Давидовская Feofania Markovna
Отец ребёнка: Давидовский Марк Фёдорович
д. Городок, Бобруйский уезд, Минская губерния
Родилась в семье учителя и крестьянки, закончила Киевскую гимназию.
Рождение ребёнка
20.01.1884
Сын: Давидовский Аркадий Маркович
Отец ребёнка: Давидовский Марк Фёдорович
д. Городок, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круковская Александра Марковна
Отец ребёнка: Давидовский Марк Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давидовский Клавдий Маркович
Отец ребёнка: Давидовский Марк Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давидовский Дмитрий Маркович
Отец ребёнка: Давидовский Марк Фёдорович
Смерть
Неизвестно