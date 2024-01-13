Давидовская (Давидовская) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидовская (Давидовская) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1881

Дочь: Давидовская Feofania Markovna

Отец ребёнка: Давидовский Марк Фёдорович

д. Городок, Бобруйский уезд, Минская губерния
Родилась в семье учителя и крестьянки, закончила Киевскую гимназию.
Рождение ребёнка
20.01.1884

Сын: Давидовский Аркадий Маркович

Отец ребёнка: Давидовский Марк Фёдорович

д. Городок, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круковская Александра Марковна

Отец ребёнка: Давидовский Марк Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давидовский Клавдий Маркович

Отец ребёнка: Давидовский Марк Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давидовский Дмитрий Маркович

Отец ребёнка: Давидовский Марк Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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