Чигвинцева Домника (Кукаркина) Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Чигвинцев Илья Михайлович
Отец ребёнка: Чигвинцев Михаил Родионович
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918