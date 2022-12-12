Чигвинцева Домника (Кукаркина) Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигвинцева Домника (Кукаркина) Ильинична

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Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877

Сын: Чигвинцев Илья Михайлович

Отец ребёнка: Чигвинцев Михаил Родионович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигвинцев Михаил Родионович

Смерть
1918
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