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Павличенко Михаил Григорьевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

10.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1879

Отец: Павличенко Григорий Иванович

Мать: Павличенко Мария Михайловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
28.10.1900

Сын: Павличенко Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Павличенко Евгения Логгинова

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
07.05.1907

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Павличенко Евгения Логгинова

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
09.08.1909

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Павличенко Евгения Логгинова

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
11.01.1912

Сын: Павличенко Павел Михайлович

Мать ребёнка: Павличенко Евгения Логгинова

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
22.03.1914

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Павличенко Евгения Логгинова

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павличенко Евгения Логгинова

Смерть
Неизвестно
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