Павличенко Михаил Григорьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения10.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1879
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
28.10.1900
Сын: Павличенко Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Павличенко Евгения Логгинова
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
07.05.1907
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Павличенко Евгения Логгинова
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
09.08.1909
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Павличенко Евгения Логгинова
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
11.01.1912
Сын: Павличенко Павел Михайлович
Мать ребёнка: Павличенко Евгения Логгинова
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Павличенко Евгения Логгинова
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно