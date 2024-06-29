Малахов Николай Руфимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Малахова (Шныркова) Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1988
Дочь: Малахова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Малахова (Шныркова) Татьяна Васильевна