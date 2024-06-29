Малахов Николай Руфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Николай Руфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Малахова (Шныркова) Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова (Шныркова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
15.09.1988

Дочь: Малахова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Малахова (Шныркова) Татьяна Васильевна

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