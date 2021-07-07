Асеев Анатолий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1938
Дата смерти07.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1938
Отец: Асеев Терентий Семенович
Мать: Осеева Агния Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1966
Сын: Асеев Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Асеева (Губина) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.1968
Мать ребёнка: Асеева (Губина) Зинаида Николаевна
Смерть
07.07.2021