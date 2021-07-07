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Асеев Анатолий Терентьевич

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Место рождения

Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

30.06.1938

Дата смерти

07.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1938

Отец: Асеев Терентий Семенович

Мать: Осеева Агния Анисимовна

Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асеева (Губина) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
28.03.1966

Сын: Асеев Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Асеева (Губина) Зинаида Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.11.1968

Сын: Асеев Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Асеева (Губина) Зинаида Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
07.07.2021
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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