Гречко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречко Владимир

Место рождения

Россия

Дата рождения

1950

Дата смерти

17.07.2024

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Гречко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1973

Сын: Гречко Андрей

Мать ребёнка: (Ефремова) Наталья

Рождение ребёнка
15.07.1976

Дочь: Гречко (Гречко) Татьяна

Мать ребёнка: (Ефремова) Наталья

Рождение ребёнка
16.08.1978

Сын: Гречко Владимир

Мать ребёнка: (Ефремова) Наталья

Смерть
17.07.2024
Похороны
Неизвестно

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