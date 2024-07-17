Гречко Владимир
Место рожденияРоссия
Дата рождения1950
Дата смерти17.07.2024
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Гречко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1973
Сын: Гречко Андрей
Мать ребёнка: (Ефремова) Наталья
Рождение ребёнка
15.07.1976
Дочь: Гречко (Гречко) Татьяна
Мать ребёнка: (Ефремова) Наталья
Рождение ребёнка
16.08.1978
Сын: Гречко Владимир
Мать ребёнка: (Ефремова) Наталья
Смерть
17.07.2024
Похороны
Неизвестно