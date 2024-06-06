(Шкраба) Александра
Место рожденияНесвиж, Беларусь
Дата рождения1898
Дата смертиМежду 1963 и 1969
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Шкраба Георгий
Несвиж, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Язепчик Александр
Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
02.02.1932
Дочь: Потеюк (Язепчик) Нина
Отец ребёнка: Язепчик Александр
Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
15.02.1935
Сын: Язепчик Аркадий
Отец ребёнка: Язепчик Александр
Несвиж, Беларусь
Смерть
Между 1963 и 1969
Несвиж, Беларусь
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Несвиж, Беларусь