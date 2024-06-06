(Шкраба) Александра 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Шкраба) Александра

(Шкраба) Александра

Место рождения

Несвиж, Беларусь

Дата рождения

1898

Дата смерти

Между 1963 и 1969

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Шкраба Георгий

Мать: Шкраба (Платун) Магдалина

Несвиж, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Язепчик Александр

Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
02.02.1932

Дочь: Потеюк (Язепчик) Нина

Отец ребёнка: Язепчик Александр

Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
15.02.1935

Сын: Язепчик Аркадий

Отец ребёнка: Язепчик Александр

Несвиж, Беларусь
Смерть
Между 1963 и 1969
Несвиж, Беларусь
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Несвиж, Беларусь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.