Стороженко (Стороженко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стороженко (Стороженко) Анна Ивановна

Место рождения

с. Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Стороженко Иван Иванович

Мать: Стороженко Ирина Георгиевна

с. Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
1935

Сын: Стороженко Виктор Петрович

Отец ребёнка: Стороженко Пётр Тихонович

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стороженко Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стороженко Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стороженко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Стороженко Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стороженко Александр Петорвич

Отец ребёнка: Стороженко Пётр Тихонович

Смерть
Неизвестно
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