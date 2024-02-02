Стороженко (Стороженко) Анна Ивановна
Место рожденияс. Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
с. Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
1935
Сын: Стороженко Виктор Петрович
Отец ребёнка: Стороженко Пётр Тихонович
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стороженко Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стороженко Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стороженко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Стороженко Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стороженко Александр Петорвич
Отец ребёнка: Стороженко Пётр Тихонович
Смерть
Неизвестно