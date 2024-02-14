Ибрагимов Саяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Саяр

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибрагимов Самиулла

Мать: Ибрагимова Райся

Рождение ребёнка
27.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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