(Кириленко / Кириченко /) Хиония Кириченко //
Место рождения
Дата рождения03.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1859
Крещение
04.04.1859
Покровская церковь м/к 1857г,лист № 775,зап.№ 18, ЦГИАК/Киев/,Ф - 127-1012-3082 | Godparents:Гребенские крестьяне: Агафон Филиппович Куценко и Мария Михайловна,Петра Михайловича Калитенко-жена
Смерть
Неизвестно