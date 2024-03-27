Шарафутдинов Нурулла Кадырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Нурулла Кадырович

Место рождения

Татарская АССР, Буинский р-н, д. Малая Буинка

Дата рождения

1918

Дата смерти

23.06.1979

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Шарафутдинов Абделкадыр

Мать: Масруржихан

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.06.1979

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