Шарафутдинов Нурулла Кадырович
Место рожденияТатарская АССР, Буинский р-н, д. Малая Буинка
Дата рождения1918
Дата смерти23.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Шарафутдинов Абделкадыр
Мать: Масруржихан
Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.06.1979