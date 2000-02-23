Некрасов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1924
Дочь: Бурдинова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Александровна
Рождение ребёнка
05.11.1931
Сын: Некрасов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Некрасов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно