Некрасов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1924

Дочь: Бурдинова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Александровна

Рождение ребёнка
05.11.1931

Сын: Некрасов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Некрасов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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