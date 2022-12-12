Акилина Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Гурий Семенович
Отец ребёнка: Семен Филиппович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Филиппович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Филиппович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Никифор Семенович
Отец ребёнка: Семен Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно