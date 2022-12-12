Акилина Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Гурий Семенович

Отец ребёнка: Семен Филиппович

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Филиппович

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен Филиппович

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Никифор Семенович

Отец ребёнка: Семен Филиппович

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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