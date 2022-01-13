Поварницына (Березина) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.12.1958
Дата смерти13.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1978
Рождение ребёнка
09.05.1979
Дочь: Пичужкина Марина Витальевна
Отец ребёнка: Поварницын Виталий Леонидович
Рождение ребёнка
04.08.1981
Дочь: Хлебникова Елена Витальевна
Отец ребёнка: Поварницын Виталий Леонидович
Смерть
13.01.2022