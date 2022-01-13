Поварницына (Березина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницына (Березина) Нина Ивановна

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Место рождения

Чайковский, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

09.12.1958

Дата смерти

13.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
08.09.1978

Муж: Поварницын Виталий Леонидович

Новый, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.05.1979

Дочь: Пичужкина Марина Витальевна

Отец ребёнка: Поварницын Виталий Леонидович

Новый, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1981

Дочь: Хлебникова Елена Витальевна

Отец ребёнка: Поварницын Виталий Леонидович

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Смерть
13.01.2022
Чайковский, Чайковский, Пермский край
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