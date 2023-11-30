Ксения Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Анисим
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9PNM?i=1112&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Андреевич
Пнево, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MS-RS7T?i=141&wc=M69S-3M9%3A224254401%2C235329501%2C235458001&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9PNM?i=1112&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530