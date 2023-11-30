Ксения Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Анисимовна

Место рождения

Сорокино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Анисим

Мать: не указана

Сорокино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9PNM?i=1112&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Андреевич

Пнево, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MS-RS7T?i=141&wc=M69S-3M9%3A224254401%2C235329501%2C235458001&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9PNM?i=1112&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530

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