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Смолякова Куркова Ирина Юрьевна

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Место рождения

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область

Дата рождения

30.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1956

Отец: Курков Юрий Григорьевич

Мать: Куркова Голова Таисия Сергеевна

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
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