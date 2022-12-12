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Смолякова Куркова Ирина Юрьевна
Смолякова Куркова Ирина Юрьевна
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Место рождения
Переславль-Залесский
, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Дата рождения
30.11.1956
Пол
Женский
Отец
Курков Юрий Григорьевич
1926 г.р.
Мать
Куркова Голова Таисия Сергеевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
30.11.1956
Отец:
Курков Юрий Григорьевич
Мать:
Куркова Голова Таисия Сергеевна
Переславль-Залесский
, город Переславль-Залесский, Ярославская область
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