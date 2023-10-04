Шмакова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Шмакова) Лизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Шмаков Григорий Петрович

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Шмакова) Аграфена Григорьевна

Отец ребёнка: Шмаков Григорий Петрович

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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