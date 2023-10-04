Шмакова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Шмакова) Лизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Шмаков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Шмакова) Аграфена Григорьевна
Отец ребёнка: Шмаков Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно