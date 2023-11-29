Карлагин Григорий Ларионов
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: Овдотья Ерофеева
Рождение ребёнка
1735
Сын: Леонтий Григорьев
Мать ребёнка: Орина Федорова
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Степанида Григорьева
Мать ребёнка: Орина Федорова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Петр Григорьев
Мать ребёнка: Орина Федорова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Орина Федорова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Орина Федорова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Орина Федорова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Прасковья Григорьева
Мать ребёнка: Орина Федорова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марья Григорьева
Мать ребёнка: Орина Федорова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Наталья Григорьева
Мать ребёнка: Орина Федорова
Смерть
Неизвестно