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Карлагин Григорий Ларионов

Место рождения

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: Овдотья Ерофеева

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1735

Сын: Леонтий Григорьев

Мать ребёнка: Орина Федорова

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Степанида Григорьева

Мать ребёнка: Орина Федорова

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1746

Сын: Петр Григорьев

Мать ребёнка: Орина Федорова

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1748

Сын: Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Орина Федорова

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1756

Сын: Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Орина Федорова

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Орина Федорова

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Прасковья Григорьева

Мать ребёнка: Орина Федорова

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марья Григорьева

Мать ребёнка: Орина Федорова

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Наталья Григорьева

Мать ребёнка: Орина Федорова

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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