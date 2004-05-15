Кучанов Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1984
Мать ребёнка: Андрис Ольга Альфредовна
Рождение ребёнка
02.09.1987
Сын: Кучанов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Андрис Ольга Альфредовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андрис Ольга Альфредовна
Смерть
Неизвестно