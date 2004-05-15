Кучанов Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучанов Сергей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1984

Сын: Кучанов Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Андрис Ольга Альфредовна

Рождение ребёнка
02.09.1987

Сын: Кучанов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Андрис Ольга Альфредовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрис Ольга Альфредовна

Смерть
Неизвестно
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