Семеник Алексей Минович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1950
Сын: Семеник Василий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.1961
Сын: Семеник Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности