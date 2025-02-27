Семеник Алексей Минович 1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семеник Алексей Минович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Семеник Мина Григорьевич

Мать: Семеник (Зубенок) Параскевья Каленикова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1950

Сын: Семеник Василий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.10.1961

Сын: Семеник Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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