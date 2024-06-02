Уваров Дмитрий Иванов
Место рожденияВоронежская губерния
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Уваров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Уварова ?
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: (Уварова) Екатерина Дмитриева
Мать ребёнка: Уварова ?
Рождение ребёнка
08.05.1904
Дочь: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Уварова ?
Смерть
Неизвестно