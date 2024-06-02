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Уваров Дмитрий Иванов

Место рождения

Воронежская губерния

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Уваров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Уваров Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Уварова ?

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: (Уварова) Екатерина Дмитриева

Мать ребёнка: Уварова ?

Рождение ребёнка
08.05.1904

Дочь: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Уварова ?

Смерть
Неизвестно

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