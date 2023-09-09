Гуляев Вячеслав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Гуляева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.2004
Сын: Гуляев Даниил Вячеславович
Мать ребёнка: Гуляева-Гуменюк Яна Николаевна
Рождение ребёнка
29.10.2014
Сын: Гуляев Ярослав Вячеславович
Мать ребёнка: Гуляева-Гуменюк Яна Николаевна