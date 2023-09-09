Гуляев Вячеслав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Вячеслав Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гуляева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева-Гуменюк Яна Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.2004

Сын: Гуляев Даниил Вячеславович

Мать ребёнка: Гуляева-Гуменюк Яна Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.2014

Сын: Гуляев Ярослав Вячеславович

Мать ребёнка: Гуляева-Гуменюк Яна Николаевна

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