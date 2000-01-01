Рудаков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно