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Рудаков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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