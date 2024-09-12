Меньщикова Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Меньщиков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Никитович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Меньщиков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Никитович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Меньщиков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Никитович
Смерть
Неизвестно