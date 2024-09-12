Меньщикова Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньщикова Екатерина Егоровна

Меньщикова Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Василий Никитович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Меньщиков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Никитович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Меньщиков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Никитович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Меньщиков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Никитович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.