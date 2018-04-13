Семенцов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1975
Дата смерти13.04.2018
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1975
Отец: Семенцов Алексей Семенович
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
15.01.2000
Дочь: Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Кандаурова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валерия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кандаурова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кандауров Алексей Викторович
Мать ребёнка: Кандаурова Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2018