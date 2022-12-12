Плесовских Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
12.04.1890
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Плесовских Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Плесовских Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Плесовских Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
1896
Сын: Плесовских Николай Иванович
Мать ребёнка: Плесовских Наталья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно