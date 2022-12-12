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Плесовских Иван Андреевич

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Место рождения

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Плесовских Андрей Авакумович

Мать: Плесовских Евдокия Алексеевна

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.04.1890

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Плесовских Наталья Ильинична

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Плесовских Егор Иванович

Мать ребёнка: Плесовских Наталья Ильинична

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Плесовских Наталья Ильинична

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Плесовских Николай Иванович

Мать ребёнка: Плесовских Наталья Ильинична

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Наталья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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