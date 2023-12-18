Рая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1964
Сын: Фролов Александр Константинович
Отец ребёнка: Фролов Костя Иванович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.09.1970
Сын: Фролов Игорь Константинович
Отец ребёнка: Фролов Костя Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Сергей Константинович
Отец ребёнка: Фролов Костя Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019