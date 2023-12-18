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Рая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1964

Сын: Фролов Александр Константинович

Отец ребёнка: Фролов Костя Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.09.1970

Сын: Фролов Игорь Константинович

Отец ребёнка: Фролов Костя Иванович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Сергей Константинович

Отец ребёнка: Фролов Костя Иванович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Костя Иванович

Смерть
2019
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