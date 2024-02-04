Токмаков Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токмаков (Токмаков) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токмакова (Токмакова) Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Токмаков (Токмаков) Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна
Смерть
Неизвестно