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Токмаков Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Токмаков Николай Васильевич

Мать: Токмакова Евдокия Калеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токмаков (Токмаков) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токмакова (Токмакова) Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Токмаков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Токмаков Федор Андреевич

Мать ребёнка: Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Токмаков (Токмаков) Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна

Смерть
Неизвестно

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