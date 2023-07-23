Валиуллин Магафур Хабибуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1939
Рождение ребёнка
14.02.1963
Дочь: Нафикова Миляуша Магафуровна
Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна
Рождение ребёнка
06.08.1964
Дочь: Ямалтдинова Рафиля Магафуровна
Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна
Рождение ребёнка
22.12.1966
Сын: Валиуллин Марат Магафурович
Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна
Рождение ребёнка
08.05.1969
Дочь: Гирфатова Лена Магафуровна
Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна
Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1974
Сын: Валиуллин Рустем Магафурович
Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна
Рождение ребёнка
18.02.1977
Сын: Валиуллин Булат Магафурович
Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиуллин Айрат Магафурович
Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна