Валиуллин Магафур Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллин Магафур Хабибуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1939

Отец: Валиуллин Хабибулла Валиуллинович

Мать: Валиуллина Гульзахира Садыковна

Рождение ребёнка
14.02.1963

Дочь: Нафикова Миляуша Магафуровна

Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна

Кызыл-Баржау, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1964

Дочь: Ямалтдинова Рафиля Магафуровна

Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна

Кызыл-Баржау, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1966

Сын: Валиуллин Марат Магафурович

Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна

Рождение ребёнка
08.05.1969

Дочь: Гирфатова Лена Магафуровна

Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1974

Сын: Валиуллин Рустем Магафурович

Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна

Рождение ребёнка
18.02.1977

Сын: Валиуллин Булат Магафурович

Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валиуллина Фания Насратулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиуллин Айрат Магафурович

Мать ребёнка: Валиуллина Фания Насратулловна

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