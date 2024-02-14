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Силевар

Место рождения

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1861

Дата смерти

23.10.1911

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петруч Бикбович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Юльтимирова (Петрусев) Сайраслу

Отец ребёнка: Петруч Бикбович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Петрусев Иштук

Отец ребёнка: Петруч Бикбович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Илмучева (Петрусев) Милибика

Отец ребёнка: Петруч Бикбович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Петрусев Миллекай Петрусевич

Отец ребёнка: Петруч Бикбович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Петрусев Падияр Петрусевич

Отец ребёнка: Петруч Бикбович

Смерть
23.10.1911
Похороны
Неизвестно

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