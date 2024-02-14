Силевар
Место рожденияСело Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1861
Дата смерти23.10.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петруч Бикбович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Юльтимирова (Петрусев) Сайраслу
Отец ребёнка: Петруч Бикбович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Петрусев Иштук
Отец ребёнка: Петруч Бикбович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Илмучева (Петрусев) Милибика
Отец ребёнка: Петруч Бикбович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Петрусев Миллекай Петрусевич
Отец ребёнка: Петруч Бикбович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Петрусев Падияр Петрусевич
Отец ребёнка: Петруч Бикбович
Похороны
Неизвестно