Акулов Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов Борис Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1947

Дата смерти

13.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1947

Отец: Акулов Владимир

Мать: Акулова Мария

Рождение ребёнка
13.10.1966

Дочь: Цешинская Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Акулова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
18.10.1969

Дочь: Глазова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Акулова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
13.05.1981

Дочь: Садкова Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Акулова Надежда Николаевна

Смерть
13.01.1990
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