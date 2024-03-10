Акулов Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1947
Дата смерти13.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1947
Отец: Акулов Владимир
Мать: Акулова Мария
Рождение ребёнка
13.10.1966
Дочь: Цешинская Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Акулова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
18.10.1969
Дочь: Глазова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Акулова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
13.05.1981
Дочь: Садкова Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Акулова Надежда Николаевна
Смерть
13.01.1990