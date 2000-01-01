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Красулин Иван Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Красулин Евсей Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Красулин Андриан Иванович

Мать ребёнка: Красулина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Красулина Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
26.04.?

Жена: Красулина Пелагея Ивановна

Смерть
1869
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