Красулин Иван Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Красулин Евсей Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Красулин Андриан Иванович
Мать ребёнка: Красулина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Красулина Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
26.04.?
Смерть
1869