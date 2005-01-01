Галайко Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галайко Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

Около 2005

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Галайко Иван

Мать: Галайко Ольга Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2005
Причина смерти: Рак простаты
Похороны
Неизвестно
Трусковец, Украина
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