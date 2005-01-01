Галайко Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1936
Дата смертиОколо 2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Отец: Галайко Иван
Мать: Галайко Ольга Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2005
Причина смерти: Рак простаты
Похороны
Неизвестно
Трусковец, Украина