Лопаткина Федосья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопаткина Федосья Степановна

Лопаткина Федосья Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопаткин Лазарь Дмитриевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопаткин Лазарь Дмитриевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Зинаида Лазаревна

Отец ребёнка: Лопаткин Лазарь Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close