Васильева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Анна Мизайловна

Отец ребёнка: Васильев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Васильев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васиельв Николай Михайлович

Отец ребёнка: Васильев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Яков Михайлович

Отец ребёнка: Васильев Михаил

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