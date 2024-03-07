Сенёшкин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенёшкин Виктор Михайлович

Сенёшкин Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1989

Отец: Сенёшкин Михаил Викторович

Мать: Сенёшкина Валентина

Рождение ребёнка
?.06.2016

Сын: Сенёшкин Ярослав Викторович

Мать ребёнка: Сенёшкина Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
2018

Сын: Сенёшкина Арина Викторовна

Мать ребёнка: Сенёшкина Евгения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенёшкина Евгения Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close