Сенёшкин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1989
Отец: Сенёшкин Михаил Викторович
Мать: Сенёшкина Валентина
Рождение ребёнка
?.06.2016
Сын: Сенёшкин Ярослав Викторович
Мать ребёнка: Сенёшкина Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
2018
Сын: Сенёшкина Арина Викторовна
Мать ребёнка: Сенёшкина Евгения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно