Коровина Степанида Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Степанида Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

?.04.1875

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1863

Дочь: Федорова (коровина Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Коровин Алексей Якимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1873

Сын: Сухарев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Коровин Алексей Якимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Алексей Якимович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.04.1875
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от водянки
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