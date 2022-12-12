Коровина Степанида Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти?.04.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1863
Дочь: Федорова (коровина Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Коровин Алексей Якимович
Рождение ребёнка
08.06.1873
Отец ребёнка: Коровин Алексей Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.04.1875
Причина смерти: от водянки