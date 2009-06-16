Васильева (Ионова) Тамара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1925
Дата смерти16.06.2009
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1925
Отец: Ионов Дмитрий Ионович
Мать: Ионова Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Васильев Василий Илларионович
Рождение ребёнка
04.02.1950
Сын: Васильев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Васильев Василий Илларионович
Рождение ребёнка
?.03.1951
Сын: Васильев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Васильев Василий Илларионович
Рождение ребёнка
18.06.1955
Сын: Васильев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Васильев Василий Илларионович
Смерть
16.06.2009