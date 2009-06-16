Васильева (Ионова) Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Ионова) Тамара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1925

Дата смерти

16.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1925

Отец: Ионов Дмитрий Ионович

Мать: Ионова Анна Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Василий Илларионович

Рождение ребёнка
04.02.1950

Сын: Васильев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Василий Илларионович

Рождение ребёнка
?.03.1951

Сын: Васильев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Василий Илларионович

Рождение ребёнка
18.06.1955

Сын: Васильев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Василий Илларионович

Смерть
16.06.2009

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