Богаевский Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1908
Дата смерти03.07.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1908
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.02.1949
Сын: Богаевский Юрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левина Александра Михайловна
Смерть
03.07.1963