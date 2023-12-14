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Богаевский Михаил Васильевич

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Место рождения

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

08.07.1908

Дата смерти

03.07.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1872 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1908

Отец: не указан

Мать: Богаевская Елена Прокопьевна

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
05.02.1949

Сын: Богаевский Юрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
06.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Александра Михайловна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Смерть
03.07.1963
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

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