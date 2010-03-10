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Соколов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1949

Дата смерти

10.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Лужных) Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
08.09.1976

Дочь: Соколова Марина Борисовна

Мать ребёнка: Соколова (Лужных) Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
18.03.1982

Сын: Соколов Аркадий Борисович

Мать ребёнка: Соколова (Лужных) Светлана Михайловна

Смерть
10.03.2010

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