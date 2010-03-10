Соколов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1949
Дата смерти10.03.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1976
Дочь: Соколова Марина Борисовна
Мать ребёнка: Соколова (Лужных) Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
18.03.1982
Сын: Соколов Аркадий Борисович
Мать ребёнка: Соколова (Лужных) Светлана Михайловна
Смерть
10.03.2010