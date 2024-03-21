Зимина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимина Анна Алексеевна

Зимина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Зимин Корнилий Ефремович

Отец ребёнка: Зимин Ефрем Матвеевич

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Зимин Гавриил Ефремович

Отец ребёнка: Зимин Ефрем Матвеевич

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Зимина Пелагея Ефремовна

Отец ребёнка: Зимин Ефрем Матвеевич

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.