Зимина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Зимин Ефрем Матвеевич
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Зимин Ефрем Матвеевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Зимина Пелагея Ефремовна
Отец ребёнка: Зимин Ефрем Матвеевич
Смерть
Неизвестно