Кудря (Лошицкая) Алла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудря Варвара Юрьевна
Отец ребёнка: Кудря Юрий Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1970
Отец ребёнка: Кудря Юрий Митрофанович
Смерть
Неизвестно