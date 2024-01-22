Кудря (Лошицкая) Алла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудря (Лошицкая) Алла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудря Варвара Юрьевна

Отец ребёнка: Кудря Юрий Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудря Юрий Митрофанович

Рождение ребёнка
06.05.1970

Сын: Кудря Василий Юрьевич

Отец ребёнка: Кудря Юрий Митрофанович

Смерть
Неизвестно

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