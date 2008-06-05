Газизова (Шакирова) Разия Вазиховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1945
Дата смерти05.06.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1945
Отец: Шакиров Вазих
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1964
Сын: Идрисов Рамиль Равильевич
Отец ребёнка: Идрисов Равиль
Рождение ребёнка
13.08.1972
Дочь: Газизова (Газизова) Земфира Рифовна
Отец ребёнка: Газизов Риф Хамзинович
Смерть
05.06.2008