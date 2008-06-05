Газизова (Шакирова) Разия Вазиховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизова (Шакирова) Разия Вазиховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1945

Дата смерти

05.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1945

Отец: Шакиров Вазих

Мать: Шакирова Шарифа Нурмухаметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газизов Риф Хамзинович

Рождение ребёнка
23.08.1964

Сын: Идрисов Рамиль Равильевич

Отец ребёнка: Идрисов Равиль

Рождение ребёнка
13.08.1972

Дочь: Газизова (Газизова) Земфира Рифовна

Отец ребёнка: Газизов Риф Хамзинович

Смерть
05.06.2008

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