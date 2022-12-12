Яков Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Елизарович

Яков Елизарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1747

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1706 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Матрона Петровна

Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Матрона Петровна

Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Петровна

Смерть
До 1747
Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
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