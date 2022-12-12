Яков Елизарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1747
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Матрона Петровна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Матрона Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Петровна
Смерть
До 1747