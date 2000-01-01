Хоменко (Зырина) Татьяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1911
Отец: Зырин Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.01.1939
Отец ребёнка: Хоменко Иван Вуколович
д. Павельцево, Химкинского района, М.О.
Рождение ребёнка
30.05.1940
Дочь: Хоменко Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Хоменко Иван Вуколович
Рождение ребёнка
19.02.1942
Сын: Хоменко Александр Иванович
Отец ребёнка: Хоменко Иван Вуколович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно