Хоменко (Зырина) Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко (Зырина) Татьяна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1911

Отец: Зырин Семён Дмитриевич

Мать: Зырина Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
11.01.1939

Сын: Хоменко Николай Иванович

Отец ребёнка: Хоменко Иван Вуколович

д. Павельцево, Химкинского района, М.О.
Рождение ребёнка
30.05.1940

Дочь: Хоменко Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Хоменко Иван Вуколович

Рождение ребёнка
19.02.1942

Сын: Хоменко Александр Иванович

Отец ребёнка: Хоменко Иван Вуколович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоменко Иван Вуколович

Смерть
Неизвестно
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